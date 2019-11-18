Babel ve Muslera Başakşehir maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Babel ve Muslera Başakşehir maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı...

Babel ve Muslera Başakşehir maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı...

Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor. Ligin 12. haftasında evin Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda Falcao'nun ardından sakatlar kervanına Hollandalı oyuncu Ryan Babel ve tecrübeli eldicen Fernando Muslera da katıldı. Babel'in sol dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrıldığı açıklanırken; Muslera'nın belindeki ağrılar sebebiyle İstanbul'a geleceği duyuruldu. Peki, iki oyuncu Başakşehir karşısında forma giyebilecek mi? Galatasaray - Başakşehir maçında forvette kim oynayacak? İşte cevabı...

18 Kasım 2019 Pazartesi 20:39 Güncelleme: 18.11.2019 20:40
Babel ve Muslera Başakşehir maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı...

Milli aranın ardından Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray'a kötü haberler peş peşe geliyor.

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Babel ve Muslera Başakşehir maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı...

Sarı-kırmızılılar, sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1.5 aydır faydalanamadığı Falcao'nun 19 Kasım Salı günü yeniden Madrid'e giderek 1 hafta kadar tedavisine burada devam edileceğini açıkladı.

Babel ve Muslera Başakşehir maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı...

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan mücadelede sakatlanan Andone'nin ise sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında gerilme ile kısmi hasar tespit edildiği duyuruldu.

Babel ve Muslera Başakşehir maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı...

Falcao'nun sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini korurken, Andone'nin yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Babel ve Muslera Başakşehir maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı...

Cimbom, Falcao ve Andone'nin sakatlıklarıyla sarsılırken, Babel ve Muslera'dan da teknik heyetin canını sıkan haberler geldi...

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