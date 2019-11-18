Babel ve Muslera Başakşehir maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı...

Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor. Ligin 12. haftasında evin Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda Falcao'nun ardından sakatlar kervanına Hollandalı oyuncu Ryan Babel ve tecrübeli eldicen Fernando Muslera da katıldı. Babel'in sol dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrıldığı açıklanırken; Muslera'nın belindeki ağrılar sebebiyle İstanbul'a geleceği duyuruldu. Peki, iki oyuncu Başakşehir karşısında forma giyebilecek mi? Galatasaray - Başakşehir maçında forvette kim oynayacak? İşte cevabı...