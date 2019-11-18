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Babel ve Muslera Başakşehir maçında oynayacak mı? İşte cevabı

Hollanda Milli Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde Estonya ile oynayacağı maç öncesinde sakatlanan Ryan Babel kadrodan çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray yaptığı açıklama ile Fernando Muslera'nın da belindeki ağrılar nedeniyle Uruguay Milli Takımı kadrosundan çıkartıldığını duyurdu. Peki, Babel ve Muslera cuma günü olan Başakşehir maçında oynayabilecek mi? İşte cevabı...

A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Ana Haber programına canlı bağlanarak Babel ve Muslera'nın son durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı.

Kaplan, "Hollanda Milli Takımı, Babel'in kadrodan çıkarıldığını duyurdu fakat sakatlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonrasında Galatasaray'ın resmi hesaplarından geçilen bilgiye göre Babel'in sol dizinde bir problem olduğu ve 19 Kasım Salı günü Galatasaray Sağlık Heyeti tarafından durumu kontrol edileceği açıklandı. Aldığımız ilk bilgiler, Babel'in sol dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir maçında oynamasının oldukça zor olduğu yönünde. Fernando Muslera'da ise durum biraz daha pozitif gözüküyor. Muslera ile ilgili belindeki ağrılar sebebiyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrıldığı ve İstanbul'a geleceği duyurulmuştu. Babel gibi Muslera'nın kontrollerinin de 19 Kasım Salı günü gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Muslera'nın Başakşehir maçında oynama ihtimalinin Babel'e göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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18 Kasım 2019 , Pazartesi
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