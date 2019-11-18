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Cenk Ergün'den Galatasaray taraftarına çifte müjde! Onyekuru ve Belhanda....
Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın gündemiyle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaklaşan transfer dönemi öncesi Galatasaray ile ismi anılan oyunculara değinen Ergün, taraftara Henry Onyekuru ve Younes Belhanda konusunda müjdeyi de verdi.
18 Kasım 2019 Pazartesi 19:39
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Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı ekibin gündemini değerlendirdi.
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Radyaspor'a konuşan Ergün, taraftarlara müjdeli haberleri de verdi.
Onyekuru ve Belhanda'nın transferleri başta olmak üzere Falcao'nun sakatlığı ve Sinan Gümüş'ün geri döneceği iddialarını da değerlendiren sportif direktör, çarpıcı yorumlara imza attı.
İŞTE ERGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI
"Sinan Gümüş'ün devre arasında Galatasaray'a döneceğini düşünmüyorum. Sinan, Genoa'da kalacak ve şansını zorlayacaktır."
TUDOR ANTALYA İLE GÖRÜŞMEDİ
"IgorTudor, Antalyaspor'la görüşmedi. O süreçte kendisine de sordum."