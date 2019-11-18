Cenk Ergün'den Galatasaray taraftarına çifte müjde! Onyekuru ve Belhanda.... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Cenk Ergün'den Galatasaray taraftarına çifte müjde! Onyekuru ve Belhanda....

Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın gündemiyle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaklaşan transfer dönemi öncesi Galatasaray ile ismi anılan oyunculara değinen Ergün, taraftara Henry Onyekuru ve Younes Belhanda konusunda müjdeyi de verdi.
18 Kasım 2019 Pazartesi 19:39
Cenk Ergün'den Galatasaray taraftarına çifte müjde! Onyekuru ve Belhanda....

Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı ekibin gündemini değerlendirdi.

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Cenk Ergün'den Galatasaray taraftarına çifte müjde! Onyekuru ve Belhanda....

Radyaspor'a konuşan Ergün, taraftarlara müjdeli haberleri de verdi.

Cenk Ergün'den Galatasaray taraftarına çifte müjde! Onyekuru ve Belhanda....

Onyekuru ve Belhanda'nın transferleri başta olmak üzere Falcao'nun sakatlığı ve Sinan Gümüş'ün geri döneceği iddialarını da değerlendiren sportif direktör, çarpıcı yorumlara imza attı.

Cenk Ergün'den Galatasaray taraftarına çifte müjde! Onyekuru ve Belhanda....

İŞTE ERGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI

"Sinan Gümüş'ün devre arasında Galatasaray'a döneceğini düşünmüyorum. Sinan, Genoa'da kalacak ve şansını zorlayacaktır."

Cenk Ergün'den Galatasaray taraftarına çifte müjde! Onyekuru ve Belhanda....

TUDOR ANTALYA İLE GÖRÜŞMEDİ

"Igor Tudor, Antalyaspor'la görüşmedi. O süreçte kendisine de sordum."

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