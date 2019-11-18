Tarihi transfer operasyonunun detayları ortaya çıktı!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim çözüm yolu arıyor. Neredeyse her maça farklı oyuncular ve kurgu ile çıkan Terim, futbolcuların performanslarından memnun değil. Galatasaray'da tarihi transfer operasyonu için geri sayım başlarken, yol haritası da ortaya çıktı...

18 Kasım 2019 Pazartesi 17:04 Güncelleme: 18.11.2019 17:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





