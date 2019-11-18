Tarihi transfer operasyonunun detayları ortaya çıktı!
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim çözüm yolu arıyor. Neredeyse her maça farklı oyuncular ve kurgu ile çıkan Terim, futbolcuların performanslarından memnun değil. Galatasaray'da tarihi transfer operasyonu için geri sayım başlarken, yol haritası da ortaya çıktı...
18 Kasım 2019 Pazartesi 17:04
Güncelleme: 18.11.2019 17:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklenenden uzak bir performans sergileyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılı ekipte ara transfer döneminde büyük bir değişim yaşanması gündemde.
Kaleci bölgesi hariç hemen hemen her bölgeye transfer ihtiyacı duyan sarı kırmızılılarda, ocak ayı bekleniyor.
Galatasaray'da yapılacak dev transfer operasyonunun detayları da ortaya çıkmaya başladı.
Galatasaray'da Gençlerbirliği ve RealMadrid deplasmanlarının ardından kadroda 'değişim ve operasyon' sinyalleri veren Teknik Direktör Fatih Terim, raporunu da oluşturmaya başladı.