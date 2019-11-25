Galatasaray'ın Avrupa kabusu!

Galatasaray'ın Devler Ligi kabusu! Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 11 maçtır galip gelemiyor. Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı. İşte tüm istatistikler... | Fotomac.com.tr