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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın Avrupa kabusu!

Galatasaray'ın Devler Ligi kabusu! Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 11 maçtır galip gelemiyor. Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı. İşte tüm istatistikler... | Fotomac.com.tr

25 Kasım 2019 Pazartesi 20:59 Güncelleme: 25.11.2019 21:02
Galatasaray'ın Avrupa kabusu!

Devler Ligi'nde Club Brugge'ü ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde adeta galibiyeti unuttu.

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Galatasaray'ın Avrupa kabusu!

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 11 maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Galatasaray'ın Avrupa kabusu!

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray'ın Avrupa kabusu!

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu.

Galatasaray'ın Avrupa kabusu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

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