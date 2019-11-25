Club Brugge'den Diagne açıklaması! Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Club Brugge, Galatasaray deplasmanına çıkacak. Maç öncesinde Belçika ekibinin savunma oyuncusu Brandon Mechele ve teknik direktör Clement basın mensuplarının karşısına çıktı. Deneyimli teknik adam karşılaşmayı değerlendirirken Diagne, Galatasaray'a dönecek mi sorusuna cevap verdi. İşte Club Brugge cephesinin açıklamalarından satır başları...
25 Kasım 2019 Pazartesi 20:35
Güncelleme: 25.11.2019 20:35
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Brandon Mechele: Çok zor bir maç olacak. Zorlu olmasını da bekliyoruz zaten. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hepimiz inanıyoruz. Umarım, yarın kazanırız.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadece Falcao ve Andone ile iş bitmiyor. Baka oyuncuları da vardır Galatasaray'ın, çok büyük bir kulüp. Bu seviyede olduklarına göre kaliteli oyuncuları vardır.
İlk 11 şansı bulacak oyuncular, kendilerini yüzde 200 bu maça vereceklerdir.
DIAGNE'YE G.SARAY'I SORMADIM
MbayeDiagne'ye Galatasaray'ı şahsen sormadım. 3 sene önce Beşiktaş'a karşı oynamıştım, İstanbul tecrübem var. O maç güzel sona ermişti, umarım bu maç da güzel geçer.
İlk maçta çok fırsat bulmuştuk ama 3 puan alamadık. Bu maçta elimizden gelenin daha fazlasını vereceğiz, umarım ilk maçımıza göre daha fazla puan alabiliriz.