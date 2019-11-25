Club Brugge'den Diagne açıklaması! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Club Brugge'den Diagne açıklaması! Galatasaray...

Club Brugge'den Diagne açıklaması! Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Club Brugge, Galatasaray deplasmanına çıkacak. Maç öncesinde Belçika ekibinin savunma oyuncusu Brandon Mechele ve teknik direktör Clement basın mensuplarının karşısına çıktı. Deneyimli teknik adam karşılaşmayı değerlendirirken Diagne, Galatasaray'a dönecek mi sorusuna cevap verdi. İşte Club Brugge cephesinin açıklamalarından satır başları...
25 Kasım 2019 Pazartesi 20:35 Güncelleme: 25.11.2019 20:35
Club Brugge'den Diagne açıklaması! Galatasaray...


Brandon Mechele: Çok zor bir maç olacak. Zorlu olmasını da bekliyoruz zaten. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hepimiz inanıyoruz. Umarım, yarın kazanırız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Club Brugge'den Diagne açıklaması! Galatasaray...

Sadece Falcao ve Andone ile iş bitmiyor. Baka oyuncuları da vardır Galatasaray'ın, çok büyük bir kulüp. Bu seviyede olduklarına göre kaliteli oyuncuları vardır.

Club Brugge'den Diagne açıklaması! Galatasaray...

İlk 11 şansı bulacak oyuncular, kendilerini yüzde 200 bu maça vereceklerdir.

Club Brugge'den Diagne açıklaması! Galatasaray...

DIAGNE'YE G.SARAY'I SORMADIM

Mbaye Diagne'ye Galatasaray'ı şahsen sormadım. 3 sene önce Beşiktaş'a karşı oynamıştım, İstanbul tecrübem var. O maç güzel sona ermişti, umarım bu maç da güzel geçer.

Club Brugge'den Diagne açıklaması! Galatasaray...

İlk maçta çok fırsat bulmuştuk ama 3 puan alamadık. Bu maçta elimizden gelenin daha fazlasını vereceğiz, umarım ilk maçımıza göre daha fazla puan alabiliriz.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN