Belçika'da gündem Galatasaray! Tek tek analiz ettiler

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Türk Telekom Stadı'nda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Birçok oyuncusundan yoksun mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Belçika ekibi ise gruptan çıkmak için Galatasaray maçını son şans olarak görüyor. Kritik maç öncesi Belçika basını Galatasaray'ı analiz ederken bonservisi sarı-kırmızılı takımda olan ancak kiralık olarak Club Brugge'de forma giyen Mbaye Diagne ile ilgili ilginç bir detaya yer verdi. İşte Belçika basınının Galatasaray analizi...

25 Kasım 2019 Pazartesi 19:12 Güncelleme: 25.11.2019 19:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





