Belçika'da gündem Galatasaray! Tek tek analiz ettiler
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Türk Telekom Stadı'nda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Birçok oyuncusundan yoksun mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Belçika ekibi ise gruptan çıkmak için Galatasaray maçını son şans olarak görüyor. Kritik maç öncesi Belçika basını Galatasaray'ı analiz ederken bonservisi sarı-kırmızılı takımda olan ancak kiralık olarak Club Brugge'de forma giyen Mbaye Diagne ile ilgili ilginç bir detaya yer verdi. İşte Belçika basınının Galatasaray analizi...
25 Kasım 2019 Pazartesi 19:12
Güncelleme: 25.11.2019 19:12
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Belçika'da yayın yapan De Standaard gazetesi Galatasaray ile Club Brugge arasındaki maç öncesi özel bir analiz yazısı hazırladı. İşte De Standaard'ın Galatasaray - Club Brugge maçı analizi...
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"Club Brugge, İstanbul'a tek bir hedef ve görevle gidiyor: Yılın maçında Galatasaray'ı yen, 1 hafta sonraki kader maçına çıkmaya hak kazan. Real Madrid'e karşı tarihi bir maç oynamak isteyen Club Brugge'de teknik direktör Clement, inançlı: "İstanbul'da fantastik bir başarı elde debiliriz." diyor.
ClubBrugge çok zorlu bir gruba düştü. Yıldızlar favoriydi. Ancak, Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi değil UEFA Avrupa Ligi seviyesinde.
Brugge'de bunu gördük. ClubBrugge kazanabilirdi ancak eline gelen fırsatları değerlendiremedi.
Türkler, cuma günü kendi evinde Başakşehir'e yenildi ve ligde 7. sıraya indi. Sürpriz lider Sivasspor'un 5 puan gerisine düştüler.