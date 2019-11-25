Galatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda...

Galatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda...

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yapılan antrenman esnasında takımla birlikte yer alan o isim ise dikkatlerden kaçmadı...
25 Kasım 2019 Pazartesi 18:56 Güncelleme: 25.11.2019 18:56
Galatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında önemli bir maça çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda...

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.55'te başlayacak.

Galatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda...

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

Galatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda...

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda...

Andone, Falcao, Babel, Luyindama ve Şener'in sakatlıkları nedeniyle yer almadığı antrenmanda, Başakşehir karşısında forma giyemeyen Muslera ise takımla çalıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN