HaberlerGaleriGalatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda...
Galatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda...
Yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yapılan antrenman esnasında takımla birlikte yer alan o isim ise dikkatlerden kaçmadı...
25 Kasım 2019 Pazartesi 18:56
Güncelleme: 25.11.2019 18:56
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında önemli bir maça çıkacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.55'te başlayacak.
Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Andone, Falcao, Babel, Luyindama ve Şener'in sakatlıkları nedeniyle yer almadığı antrenmanda, Başakşehir karşısında forma giyemeyen Muslera ise takımla çalıştı.