Galatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda...

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yapılan antrenman esnasında takımla birlikte yer alan o isim ise dikkatlerden kaçmadı...

25 Kasım 2019 Pazartesi 18:56 Güncelleme: 25.11.2019 18:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





