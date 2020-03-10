Lionel Messi'den Ronaldinho'ya büyük vefa! Tam 4 milyon euro...
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde sahte pasaport ile Paraguay'a girdiği gerekçesiyle 6 ay cezaya çarptırılan Ronaldinho'yu kurtarmak için harekete geçti.
Dünya futbolunun önde gelen efsanelerin Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis, geçtiğimiz günlerde sahte pasaport ile Paraguay'a girmeye çalışması nedeniyle emniyet güçleri tarafından tutuklanmıştı.
Görülen ilk mahkemenin sonucunda Brezilyalı yıldız ve kardeşi 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Profesyonel futbol hayatına yeni başladığı dönemde Ronaldinho ile birlikte forma giyen Lionel Messi, efsane isme yardım etmek için harekete geçti.
İspanyol basınında yer alan habere göre Messi, arkadaşı ve akıl hocası Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için 4 milyon Euro karşılığında avukat ordusu tuttu.
Öte yandan Arjantinli yıldızın, efsane futbolcunun Brezilya'da sahip olduğu 9 milyon Euro'ya yakın borcu da ödeyeceği iddia edildi.
- 10.03.2020
- Radamel Falcao haftanın 11'ine seçildi!
- Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Lionel Messi'den Ronaldinho'ya büyük vefa! Tam 4 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.