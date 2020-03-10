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10 Mart 2020, Salı
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'den 'ya büyük vefa! Tam 4 milyon euro...

Lionel Messi'den Ronaldinho'ya büyük vefa! Tam 4 milyon euro...

'nın yıldız futbolcusu , geçtiğimiz günlerde sahte pasaport ile Paraguay'a girdiği gerekçesiyle 6 ay cezaya çarptırılan 'yu kurtarmak için harekete geçti.

Dünya futbolunun önde gelen efsanelerin ve kardeşi Roberto de Assis, geçtiğimiz günlerde sahte pasaport ile Paraguay'a girmeye çalışması nedeniyle emniyet güçleri tarafından tutuklanmıştı.

Görülen ilk mahkemenin sonucunda Brezilyalı yıldız ve kardeşi 6 ay cezasına çarptırılmıştı.

Profesyonel futbol hayatına yeni başladığı dönemde Ronaldinho ile birlikte forma giyen , efsane isme yardım etmek için harekete geçti.

İspanyol basınında yer alan habere göre Messi, arkadaşı ve akıl hocası Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için 4 milyon Euro karşılığında avukat ordusu tuttu.

Öte yandan Arjantinli yıldızın, efsane futbolcunun Brezilya'da sahip olduğu 9 milyon Euro'ya yakın borcu da ödeyeceği iddia edildi.

  1. 10.03.2020
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