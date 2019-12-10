MAÇ SONUCU Inter 1-2 Barcelona
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Barcelona ve Inter karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanyol ekibi 2-1 kazanmasıyla İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son karşılaşmasında Inter ve Barcelona karşı karşıya geldi.
Giueseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında Barcelona, Carles Perez'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının bitimine 1 dakika kala Romelu Lukaku durumu 1-1'e getiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Tur atlamak için bastıran İtalyan ekibinde Lautaro Martinez'in attığı 2 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İspanyol ekibinde 85. dakikada oyuna giren Ansu Fati, 86. dakikada takımını tekrar öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla grubu Borussia Dortmund'un arkasında tamamlayan Inter, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
- 10.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 01:04
- Galatasaray'dan PSG maçı öncesi paylaşım
- Hıncal Uluç: Galatasaray'ı bu hale getiren Fatih Terim
- "Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer yasağı verebilecek federasyon var mı?"
- Hıncal Uluç: Maçı alan Galatasaray değil ikram eden Alanyaspor
- Falcao PSG maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı
-
Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar...
Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
-
Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
-
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik
Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
MAÇ SONUCU Inter 1-2 Barcelona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.