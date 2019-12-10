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10 Aralık 2019, Salı
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MAÇ SONUCU Inter 1-2

MAÇ SONUCU Inter 1-2 Barcelona

F Grubu'nda mücadele eden ve Inter karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanyol ekibi 2-1 kazanmasıyla İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

F Grubu son karşılaşmasında Inter ve karşı karşıya geldi.

Giueseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında Barcelona, Carles Perez'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitimine 1 dakika kala Romelu Lukaku durumu 1-1'e getiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Tur atlamak için bastıran İtalyan ekibinde Lautaro Martinez'in attığı 2 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İspanyol ekibinde 85. dakikada oyuna giren Ansu Fati, 86. dakikada takımını tekrar öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla grubu 'un arkasında tamamlayan Inter, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

  1. 10.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 01:04
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