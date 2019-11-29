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29 Kasım 2019, Cuma
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120 yaşında

Barcelona 120 yaşında

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin dünyaca ünlü spor kulübü , 120 yaşına girdi. Futbol tutkunu 6 İspanyol, 3 İsviçreli, 2 İngiliz ve 1 Alman tarafından 29 Kasım 1899'da kurulan Barcelona, geride kalan 119 yılda spor tarihinin en başarılı kulüpleri arasına adını yazdırmayı başardı.

, halen İspanyol kulübünde forma giyen başta olmak üzere (1973-1978 futbolcu, 1988-1996 ), Migueli (1973-1989), Ronald Koeman (1989-1995), Hristo Stoichkov (1990-1998), Michael Laudrup (1989-1994), Rivaldo (1997-2002), (1990-2001 futbolcu, 2008-2012 teknik direktör), Ronaldinho (2003-2008) gibi futbol dünyasının sayısız yıldızını kadrosunda barındırdı.

Barcelona'da oynayan Türk futbolcular (2003-2004) ve (2015-2017) olurken, Şeref Has (1961) ve Seyit Cem Ünsal (1998) da Katalan takımının sezon öncesi hazırlık kampına katılıp bir maç da olsa bu formayı giymişti.

Bordo-mavili kulüp, 119 yıla 26 lig şampiyonluğu, 5 , 30 , 13 , 5 , 4 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 3 sığdırdı.

'in ardından dünyanın en fazla gelir elde eden ikinci kulübü olan Barcelona, Deloitte şirketinin listesine göre 2017-2018 sezonunda 690,4 milyon avro gelir sağladı.

Lionel Messi, , Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Sergio Busquets gibi önemli futbolcuları kadrosunda bulunduran Barcelona, bu sezon 671 milyon avro ile 'da en yüksek bütçeye sahip takım olarak ilk sırada yer alıyor.

Kulüp tarihindeki en başarılı yılını teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde 2009'da yaşayan Barcelona, o yıl lig şampiyonluğu, Kral Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası, İspanya Süper Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere katıldığı tüm turnuvaları kazanmıştı.

Barcelona, bu sezon La Liga'da geride kalan 14 haftada 28 puan ve averajla lider konumda bulunuyor.

Diğer yandan "Bir kulüpten fazlası" sloganı ile de tanınan Barcelona Kulübü, İspanya içinde siyasi bir pozisyonu olan ve Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlere destek veren bir kulüp olarak da biliniyor.

  1. 29.11.2019
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