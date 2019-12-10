Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında, milli oyuncular ve 'in de formasını giydiği 'i konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi Maviler grupta topladığı 8 puanla 3. sırada, Lille ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Chelsea'nin gruptan çıkmak içinse farklı galibiyete ihtiyacı var. Peki, Chelsea-Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçların heyecanı yaşanırken, bir üst tur için son biletler sahiplerini buluyor. Günün zevkli geçmesi beklenen mücadelesinde İngiliz ekibi evinde 'i ağırlayacak.

CHELSEA-LILLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Lille maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı, Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Tasos Sidiropoulos yönetecek. Mücadelede VAR odasında ise Alman hakem Bastian Dankert görev yapacak.

YUSUF VE ZEKİ KADRODA

Konuk takımda forma giyen milli futbolcular ve da maçın açıklanan kadrosuna dahil edildiler.

LILLE İÇİN PRESTİJ MAÇI

Bu maç öncesi Fransız ekibi, Devler Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansını yitirdi. Lille için bu karşılaşma prestij niteliği taşıyor. Öte yandan Chelsea ise gruptan çıkabilmek için 'nın puan kaybını bekleyecek ya da Lille'i farklı yenerek İspanyol ekibini genel averajda geçecek. İki takım da maçını kazanamazsa genel averajı daha iyi olan ekip gruptan çıkacak. Şu an Chelsea ve Valencia'nın 8'er puanı bulunuyor. Grup lideri Ajax'ın ise 10 puanı var.

haberin devamı
  1. 10.12.2019
  2. Güncelleme: 10.12.2019 11:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN