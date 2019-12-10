Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea sahasında, milli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille'i konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi Maviler grupta topladığı 8 puanla 3. sırada, Lille ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Chelsea'nin gruptan çıkmak içinse farklı galibiyete ihtiyacı var. Peki, Chelsea-Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçların heyecanı yaşanırken, bir üst tur için son biletler sahiplerini buluyor. Günün zevkli geçmesi beklenen mücadelesinde İngiliz ekibi Chelsea evinde Lille'i ağırlayacak.
CHELSEA-LILLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Lille maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı, Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Tasos Sidiropoulos yönetecek. Mücadelede VAR odasında ise Alman hakem Bastian Dankert görev yapacak.
YUSUF VE ZEKİ KADRODA
Konuk takımda forma giyen milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da maçın açıklanan kadrosuna dahil edildiler.
LILLE İÇİN PRESTİJ MAÇI
Bu maç öncesi Fransız ekibi, Devler Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansını yitirdi. Lille için bu karşılaşma prestij niteliği taşıyor. Öte yandan Chelsea ise gruptan çıkabilmek için Valencia'nın puan kaybını bekleyecek ya da Lille'i farklı yenerek İspanyol ekibini genel averajda geçecek. İki takım da maçını kazanamazsa genel averajı daha iyi olan ekip gruptan çıkacak. Şu an Chelsea ve Valencia'nın 8'er puanı bulunuyor. Grup lideri Ajax'ın ise 10 puanı var.
- 10.12.2019
- Güncelleme: 10.12.2019 11:53
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3 puan 2 asist 3 çakmak
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık sağlam bir ön liberoya ihtiyaç var bu takımın öncelikle ONAZİ denenmeli yeterli katkı alınamıyorsa bir transferle bu sorun giterilmeli
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Neşeli idman
Toplam 1
Yorum
baksoy PARMAK herkes üzerine koyarken sen gittikçe geriliyorsun biraz kendine çeki düzen ver ?
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İnfial yarattı!
Toplam 1
Yorum
gs inşallah emre çolak gelir..
Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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