Barcelona 7 corona virüsü vakasını gizlemiş!
İspanya şok bir haberle sarsıldı... La Liga devi Barcelona'nın kulüpte 7 pozitif corona virüsü vakası olmasına rağmen bunları gizlediği ve kamuoyuna açıklamadığı iddia edildi. İşte detaylar...
Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerine göre Barcelona Kulübü'nde 5'i futbolcu 2'si teknik ekipten olmak üzere 7 kişinin testi pozitif çıktı.
Ancak iddialara göre Katalan ekibi, bu vakaları kamuoyuna duyurmadı ve lig yönetimine bildirmedi. Corona virüsüne yakalanan isimlerin hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, 7 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.
- 03.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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