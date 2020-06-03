Barcelona 7 corona virüsü vakasını gizlemiş!

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerine göre Barcelona Kulübü'nde 5'i futbolcu 2'si teknik ekipten olmak üzere 7 kişinin testi pozitif çıktı.

Ancak iddialara göre Katalan ekibi, bu vakaları kamuoyuna duyurmadı ve lig yönetimine bildirmedi. Corona virüsüne yakalanan isimlerin hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, 7 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.



