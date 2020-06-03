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03 Haziran 2020, Çarşamba
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7 corona virüsü vakasını gizlemiş!

Barcelona 7 corona virüsü vakasını gizlemiş!

şok bir haberle sarsıldı... devi 'nın kulüpte 7 pozitif corona virüsü vakası olmasına rağmen bunları gizlediği ve kamuoyuna açıklamadığı iddia edildi. İşte detaylar...

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerine göre Kulübü'nde 5'i futbolcu 2'si teknik ekipten olmak üzere 7 kişinin testi pozitif çıktı.

Ancak iddialara göre Katalan ekibi, bu vakaları kamuoyuna duyurmadı ve lig yönetimine bildirmedi. Corona virüsüne yakalanan isimlerin hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, 7 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.


  1. 03.06.2020
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