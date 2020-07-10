Real Madrid 2-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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2-0 | MAÇ SONUCU

Real Madrid 2-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU

'nın 35. haftasında , Stadyumu'nda konuk ettiği 'i 2-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala ile 4 puanlık puan farkını korudu.

'nın 35. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Karim Benzema (P) ve Asensio kaydetti.

Bu skorun ardından Real Madrid puanını 80'e yükseltirken, Deportivo Alaves 35 puanda kaldı.

  1. 11.07.2020
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