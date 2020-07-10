Real Madrid 2-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda konuk ettiği Deportivo Alaves'i 2-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala Barcelona ile 4 puanlık puan farkını korudu.
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi.
Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Karim Benzema (P) ve Asensio kaydetti.
Bu skorun ardından Real Madrid puanını 80'e yükseltirken, Deportivo Alaves 35 puanda kaldı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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