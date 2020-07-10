Real Sociedad 2-3 Granada | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 35. Haftasında Real Sociedad ile Granada karşı karşıya geldi.

Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Granada 3-2 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Puertas, Soldado ve Duarte kaydederken, ev sahibi takımın sayıları Merino ve Oyarzabal'dan geldi.

Bu sonuçla Granada, puanını 50'ye yükseltti ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için yarışa dahil oldu.

Ev sahibi Real Sociedad'dan bu maçtan puan çıkaramadı ve 51 puanda kaldı. Bask ekibi, önümüzdeki hafta Villarreal takımına konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Granada ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.