Real Sociedad 2-3 Granada | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 35. haftasında Granada, Reale Arena'da konuk olduğu Real Sociedad'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek adına kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
La Liga'nın 35. Haftasında Real Sociedad ile Granada karşı karşıya geldi.
Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Granada 3-2 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Puertas, Soldado ve Duarte kaydederken, ev sahibi takımın sayıları Merino ve Oyarzabal'dan geldi.
Bu sonuçla Granada, puanını 50'ye yükseltti ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için yarışa dahil oldu.
Ev sahibi Real Sociedad'dan bu maçtan puan çıkaramadı ve 51 puanda kaldı. Bask ekibi, önümüzdeki hafta Villarreal takımına konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Granada ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.
- 10.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 23:38
- Real Sociedad 2-3 Granada | MAÇ SONUCU
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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