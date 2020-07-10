Real Sociedad 2-3 Granada | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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2-3 | MAÇ SONUCU

Real Sociedad 2-3 Granada | MAÇ SONUCU

'nın 35. haftasında , 'da konuk olduğu 'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek 'ne gidebilmek adına kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 35. Haftasında ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşmayı Granada 3-2 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Puertas, ve Duarte kaydederken, ev sahibi takımın sayıları Merino ve Oyarzabal'dan geldi.

Bu sonuçla Granada, puanını 50'ye yükseltti ve 'ne katılmak için yarışa dahil oldu.

Ev sahibi Real Sociedad'dan bu maçtan puan çıkaramadı ve 51 puanda kaldı. Bask ekibi, önümüzdeki hafta Villarreal takımına konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Granada ise sahasında 'i ağırlayacak.

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 23:38
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