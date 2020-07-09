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09 Temmuz 2020, Perşembe
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2-0 | MAÇ SONUCU

Mallorca 2-0 Levante | MAÇ SONUCU

'nın 35. haftasında , Iberostar Stadyumu'nda konuk ettiği 'yi 2-0 mağlup ederek kümeden kurtulma adına umudunu sürdürdü.

La Liga'nın 35. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Iberostar Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mallorca 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Juan Hernandez ve Kubo kaydetti.

Bu skorun ardından Mallorca puanını 35'e yükseltirken, 43 puanda kaldı.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 22:33
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