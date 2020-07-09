İspanya La Liga'nın 35. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Eibar ve Leganes golsüz berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Eibar sahasında Leganes'i konuk etti.
Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin 90 dakikasından gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı.
Bu sonuçla 17. sıradaki Eibar puanını 36'ya yükselterek maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi. Leganes ise puanını 29 yaparak 19. sırada kaldı.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 22:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eibar 0-0 Leganes | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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