Eibar 0-0 Leganes | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler İspanya La Liga Düşme hattındaki zorlu mücadelede kazanan çıkmadı!

0-0 | MAÇ SONUCU

Eibar 0-0 Leganes | MAÇ SONUCU

'nın 35. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ve golsüz berabere kaldı.

'nın 35. haftasında sahasında 'i konuk etti.

Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin 90 dakikasından gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı.

Bu sonuçla 17. sıradaki Eibar puanını 36'ya yükselterek maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi. Leganes ise puanını 29 yaparak 19. sırada kaldı.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 22:35
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