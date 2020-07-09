Real Madrid'de corona virüsü paniği! Luka Jovic karantinaya alındı - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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'de corona virüsü paniği! karantinaya alındı

Real Madrid'de corona virüsü paniği! Luka Jovic karantinaya alındı

'in Sırp futbolcusu 'in corona virüsü hastatası bir kişiyle teması olduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki genç futbolcu derhal karantinaya alındı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanyol devi 'de corona virüsü paniği yaşanıyor... Eflatun-beyazlı takımın Sırp futbolcusu 'in corona virüsü hastası bir kişiyle temas ettiği ortaya çıktı.

El Chiringuito de Jugones'in haberine göre iki gündür Real Madrid'le atrenmanlara çıkmayan 22 yaşındaki futbolcunun, Covid-19 taşıdığı belirlenen bir yakınıyla temas ettiği bu nedenle de derhal karantinaya alındığı ifade edildi. Belirli bir süre izole edilecek oyuncuya yapılan ilk testin ise negatif çıktığı kaydedildi.

Geçtiğimiz yaz döneminde Alman ekibi 'tan 60 milyon Euro'ya transfer edilen Luka Jovic, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabildi.

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  1. 09.07.2020
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