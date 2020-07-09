Emre Belözoğlu savunmaya el attı! İşte 4 aday - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Emre Belözoğlu savunmaya el attı! İşte 4 aday

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve hemen hemen her maçta kalesinde gol gören Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, savunmadaki sorunları çözmek için transfer harekatı başlattı. İşte sarı-lacivertli takıma takviye edilmek üzere belirlenen 4 isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

9 Temmuz 2020 Perşembe 09:42 Güncelleme: 09.07.2020 09:42
Emre Belözoğlu savunmaya el attı! İşte 4 aday

Fenerbahçe'de futbolun başına geçen tecrübeli isim Emre Belözoğlu işe savunmadan başladı.

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Emre Belözoğlu savunmaya el attı! İşte 4 aday

Emre Belözoğlu, bu sezon savunmada 15 farklı dizilişle sahaya çıkan Fenerbahçe'de bu mevki için istikrar sağlamayı hedefliyor.

Emre Belözoğlu savunmaya el attı! İşte 4 aday

Takvim'in haberine göre dün Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'un menajeri ile bir kez daha görüşüldüğü ve savunmada ilk hedefin bu futbolcu olduğu ifade edildi.

Emre Belözoğlu savunmaya el attı! İşte 4 aday

2-0 kazanılan Başakşehir maçından sonraki 12 karşılaşmada da gol yiyen Fenerbahçe'de savunma bu sezonki en sıkıntılı mevki olarak dikkat çekti. İki stoper dışında, sağ bek ve sol bek transferi de yapılacak.

Emre Belözoğlu savunmaya el attı! İşte 4 aday

Juan Jesus'un Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Brezilyalı stoperin kulüpten ayrılacağı açıklandı.

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