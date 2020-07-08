Getafe-Villareal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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-Villareal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe-Villareal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 35. haftasında , evinde 'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde furbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Getafe-Villareal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 35. haftasında heyecan devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma hedefindeki iki takım karşı karşıta geliyor. 'de Jorge Molina bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. 'de ise Ramiro Guerra ve Ramiro Funes Mori bu akşam takımlarını yalnız bırakacak.

GETAFE-VILLAREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe-Villareal maçı bu akşam saat 21:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 08.07.2020
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