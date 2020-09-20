Real Sociedad 0-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Reale Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İLK MAÇ ERTELENMİŞTİ

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı ağustos ayında tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenen Real Madrid'in, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı La Liga'nın 1. haftasındaki Getafe maçı başka tarihe ertelenmişti.