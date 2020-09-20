Haberler İspanya La Liga Real Sociedad 0-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

0-0 | MAÇ SONUCU

İspanya 'nın 2. haftasında son şampiyon , 'da konuk olduğu ile 0-0'lık skorla berabere kalarak sezonun ilk resmi maçında puan kaybına uğradı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 10:56 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 01:12
Real Sociedad 0-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya 'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İLK MAÇ ERTELENMİŞTİ

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı ağustos ayında tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenen Real Madrid'in, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı La Liga'nın 1. haftasındaki Getafe maçı başka tarihe ertelenmişti.

BİZE ULAŞIN