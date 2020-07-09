Athletic Bilbao 1-2 Sevilla | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Athletic Bilbao, evinde Sevilla'yı ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Sevilla karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sevilla 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Ander Capa ve 69. dakikada Ever Banega kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 74. dakikada Munir El Haddadi'den geldi.
Avrupa kupalarına katılmak amacındaki Sevilla 3 puanı alarak hedeflerine bir adım daha yaklaştı.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 00:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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