Athletic Bilbao 1-2 Sevilla | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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1-2 | MAÇ SONUCU

Athletic Bilbao 1-2 Sevilla | MAÇ SONUCU

'nın 35. haftasında , evinde 'yı ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sevilla 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Ander Capa ve 69. dakikada Ever Banega kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 74. dakikada Munir El Haddadi'den geldi.

Avrupa kupalarına katılmak amacındaki Sevilla 3 puanı alarak hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 00:56
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