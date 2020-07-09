Athletic Bilbao 1-2 Sevilla | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Sevilla karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sevilla 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Ander Capa ve 69. dakikada Ever Banega kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 74. dakikada Munir El Haddadi'den geldi.

Avrupa kupalarına katılmak amacındaki Sevilla 3 puanı alarak hedeflerine bir adım daha yaklaştı.