İspanya La Liga'nın 32. haftasında Osasuna sahasında Leganes'i konuk edecek. Maç öncesi sporseverler arama motorları ve sosyal medyada araştırma yapıyor. Özellikle maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Osasuna-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 32. haftasında düşme hattından kurtulmak için acil 3 puana ihtiyacı olan Leganes, zorlu Osasuna deplasmanına konuk oluyor. Leganes, son 16 deplasman maçının 15'nde kazanamadı. Osasuna, Leganes ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında da kazandı. Leganes, La Liga'nın 19. sırasında yer alıyor ve geride kalan 31 haftada sadece 25 puan toplayabildi.
OSASUNA-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Osasuna ile Leganes arasında oynanacak olan maç 20:30'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 27.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Osasuna-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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