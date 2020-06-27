Osasuna-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Osasuna-Leganes maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'nın 32. haftasında sahasında 'i konuk edecek. Maç öncesi sporseverler arama motorları ve sosyal medyada araştırma yapıyor. Özellikle maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Osasuna-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 32. haftasında düşme hattından kurtulmak için acil 3 puana ihtiyacı olan , zorlu deplasmanına konuk oluyor. Leganes, son 16 deplasman maçının 15'nde kazanamadı. Osasuna, Leganes ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında da kazandı. Leganes, La Liga'nın 19. sırasında yer alıyor ve geride kalan 31 haftada sadece 25 puan toplayabildi.

OSASUNA-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna ile Leganes arasında oynanacak olan maç 20:30'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 27.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Osasuna-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA