Vasco da Gama'da corona virüsü şoku! 16 oyuncuda...
Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama, 16 futbolcusunda yeni tip corona virüsü (Covid) tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu oyuncular karantinaya alındı.
Vasco da Gama'dan yapılan açıklamada, uzun bir aranın ardından bugün başlayacak antrenmanlar öncesi takım ve teknik ekibe Covid-19 testi yapıldığı, 16 oyuncunun sonucunun ise pozitif çıktığı belirtildi.
Rio de Janeiro kentinin kulübü Vasco da Gama, salgının takım içinde yayılımını engellemek amacıyla söz konusu oyuncuların karantinaya alındığını duyurdu.
Salgın nedeniyle mart ayından bu yana futbol liglerinin ertelendiği Brezilya'da vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. Resmi rakamlara göre, ülke genelinde 514 bin 992 kişi virüse yakalanırken, ölü sayısı ise 29 bin 341'e ulaştı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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