Vasco da Gama'da corona virüsü şoku! 16 oyuncuda... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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'da şoku! 16 oyuncuda...

Vasco da Gama'da corona virüsü şoku! 16 oyuncuda...

takımlarından , 16 futbolcusunda yeni tip (Covid) tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu oyuncular karantinaya alındı.

'dan yapılan açıklamada, uzun bir aranın ardından bugün başlayacak antrenmanlar öncesi takım ve teknik ekibe Covid-19 testi yapıldığı, 16 oyuncunun sonucunun ise pozitif çıktığı belirtildi.

Rio de Janeiro kentinin kulübü Vasco da Gama, salgının takım içinde yayılımını engellemek amacıyla söz konusu oyuncuların karantinaya alındığını duyurdu.

Salgın nedeniyle mart ayından bu yana futbol liglerinin ertelendiği Brezilya'da vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. Resmi rakamlara göre, ülke genelinde 514 bin 992 kişi virüse yakalanırken, ölü sayısı ise 29 bin 341'e ulaştı.

  1. 01.06.2020
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