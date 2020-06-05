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05 Haziran 2020, Cuma
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Çağlar askıda

Çağlar askıda

Rodgers, ’yle yeni sözleşme görüşmelerinin durduğunu açıkladı.

Brendan Rodgers, ile yeni sözleşme için yaptıkları görüşmelerin durdurulduğunu açıkladı. Rodgers, "Sözleşme yenileme görüşmelerini şimdilik durdurduk. Daha sonra devam edeceğiz"dedi. Bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden olan Çağlar'ın adı ve başta olmak üzere birçok Avrupa deviyle anılıyor. Leicester, 24 yaşındaki stoperle yeni sözleşme yaparak, Türk yıldızı bir süre daha takımda tutma niyetinde. Çağlar bu sezon ligde 29 maçın 28'inde forma giydi. Milli yıldızın bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asisti bulunuyor.
  1. 5.6.2020
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