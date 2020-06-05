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05 Haziran 2020, Cuma
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Duyunca mutluluktan ağladım

Duyunca mutluluktan ağladım

'ın Lizbon'dan kadrosuna kattığı , transferi duyunca ağladığını söyledi.

'ın Lizbon'dan kadrosuna kattığı , transferi duyunca ağladığını söyledi. 25 yaşındaki Portekizli yıldız, "Hayalimi gerçekleştirdim" şeklinde konuştu. Bruno, takım arkadaşı Pogba'ya da övgü yağdırdı
  1. 5.6.2020
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