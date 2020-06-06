Timo Werner Chelsea'ye transfer oldu mu? Leipzig CEO'su resmen açıkladı!

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Leipzig, Paderborn'u konuk etti. Redbull Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff, takımın yıldız futbolcusu Timo Werner hakkında çıkan transfer iddialarına değindi.

Sky Almanya'ya konuşan Mintzlaff, "Chelsea, Timo Werner için bizimle temasa geçmedi. Serbest kalma bedeli de ödenmedi. Açıklanacak bir şey yok. Bunların hepsi spekülasyon" diyerek transfer iddialarını yalanladı.

Alman ekibinin yıldız futbolcusu Timo Werner'in, 54 milyon euro karşılığında İngiliz devi Chelsea'ye transfer olduğu ve imzaların yakında atacağı iddia edilmişti.