Timo Werner Chelsea'ye transfer oldu mu? Leipzig CEO'su resmen açıkladı! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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'ye oldu mu? 'su resmen açıkladı!

Timo Werner Chelsea'ye transfer oldu mu? Leipzig CEO'su resmen açıkladı!

Bundesliga'nın 30. haftasında 1-1 sonuçlanan Paderborn karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan 'su , yıldız futbolcu 'in ile anlaştığı iddialarını yalanladı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında , Paderborn'u konuk etti. Redbull Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Leipzig 'su , takımın yıldız futbolcusu hakkında çıkan iddialarına değindi.

Sky Almanya'ya konuşan Mintzlaff, ", Timo Werner için bizimle temasa geçmedi. Serbest kalma bedeli de ödenmedi. Açıklanacak bir şey yok. Bunların hepsi spekülasyon" diyerek transfer iddialarını yalanladı.

Alman ekibinin yıldız futbolcusu Timo Werner'in, 54 milyon euro karşılığında İngiliz devi Chelsea'ye transfer olduğu ve imzaların yakında atacağı iddia edilmişti.

  1. 06.06.2020
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