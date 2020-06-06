Timo Werner Chelsea'ye transfer oldu mu? Leipzig CEO'su resmen açıkladı!
Bundesliga'nın 30. haftasında 1-1 sonuçlanan Paderborn karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff, yıldız futbolcu Timo Werner'in Chelsea ile anlaştığı iddialarını yalanladı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Leipzig, Paderborn'u konuk etti. Redbull Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff, takımın yıldız futbolcusu Timo Werner hakkında çıkan transfer iddialarına değindi.
Sky Almanya'ya konuşan Mintzlaff, "Chelsea, Timo Werner için bizimle temasa geçmedi. Serbest kalma bedeli de ödenmedi. Açıklanacak bir şey yok. Bunların hepsi spekülasyon" diyerek transfer iddialarını yalanladı.
Alman ekibinin yıldız futbolcusu Timo Werner'in, 54 milyon euro karşılığında İngiliz devi Chelsea'ye transfer olduğu ve imzaların yakında atacağı iddia edilmişti.
- 06.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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