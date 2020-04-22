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22 Nisan 2020, Çarşamba
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9 Mayıs’ta sahada

9 Mayıs’ta sahada

Koronavirüs sebebiyle duran futbolun ne zaman başlayacağı merak konusuydu.

Koronavirüs sebebiyle duran futbolun ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Önlemleri gevşeten ligleri ilk başlatacak ülke gibi görünüyor. Bild'in haberine göre Sağlık Bakanı Jens Spahn ile federasyon arasındaki görüşmelerde ortak bir tarih belirlendi. 9 veya 16 Mayıs tarihlerinde ligin yeniden başlayabileceği vurgulandı. Bu arada Alman Ligi'ni yayınlayan kuruluş da "Evet. Bundesliga geri dönüyor. Biz de sizinle birlikte bu mutluluğu yaşıyoruz. Çünkü biz de futbolu sizin kadar seviyoruz" ilanı vererek bu tarihi doğruladı.

  1. 22.4.2020
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