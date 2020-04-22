9 Mayıs’ta sahada
Koronavirüs sebebiyle duran futbolun ne zaman başlayacağı merak konusuydu.
Koronavirüs sebebiyle duran futbolun ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Önlemleri gevşeten Almanya ligleri ilk başlatacak ülke gibi görünüyor. Bild'in haberine göre Sağlık Bakanı Jens Spahn ile federasyon arasındaki görüşmelerde ortak bir tarih belirlendi. 9 veya 16 Mayıs tarihlerinde ligin yeniden başlayabileceği vurgulandı. Bu arada Alman Ligi'ni yayınlayan kuruluş da "Evet. Bundesliga geri dönüyor. Biz de sizinle birlikte bu mutluluğu yaşıyoruz. Çünkü biz de futbolu sizin kadar seviyoruz" ilanı vererek bu tarihi doğruladı.
- 22.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
9 Mayıs’ta sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.