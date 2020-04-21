Bayern Münihli futbolcu Tolisso ayak bileğinden ameliyat edildi
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Tolisso, sol dış ayak bileğindeki dış bağlardan ameliyat edildi. Fransız milli futbolcunun 4 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı açıklandı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te Fransız futbolcu Corentin Tolisso'nun sol ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Tolisso'nun Murnau kentinde sol dış ayak bileğindeki dış bağlardan ameliyat edildiği belirtildi.
Ameliyatın başarılı geçtiğinin ifade edildiği açıklamada, Fransız milli futbolcunun 4 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı kaydedildi.
- 21.04.2020
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