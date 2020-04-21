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21 Nisan 2020, Salı
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Bayern Münihli futbolcu Tolisso ameliyat edildi

Bayern Münihli futbolcu Tolisso ayak bileğinden ameliyat edildi

ekiplerinden 'in yıldız futbolcusu Tolisso, sol dış ayak bileğindeki dış bağlardan ameliyat edildi. Fransız milli futbolcunun 4 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı açıklandı.

(Bundesliga) ekiplerinden 'te Fransız futbolcu Corentin Tolisso'nun sol ameliyat edildiği açıklandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Tolisso'nun Murnau kentinde sol dış ayak bileğindeki dış bağlardan ameliyat edildiği belirtildi.

Ameliyatın başarılı geçtiğinin ifade edildiği açıklamada, Fransız milli futbolcunun 4 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı kaydedildi.

  1. 21.04.2020
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