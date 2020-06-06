Borussia Dortmund'dan Akanji ve Sancho'ya görülmemiş ceza! Berber çağırınca...
Almanya Bundesliga'nın şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, görülmemiş bir cezaya imza attı. Sarı siyahlılar, yıldız futbolcuları Akanji ve Sancho'yu para cezasına çarptırırken, sebebini açıkladı. İşte detaylar...
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Manuel Akanji ve Jadon Sancho "hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına" aykırı davrandıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Akanjı ve Sancho'nun eve berber çağırmalarıyla açıkça "hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına" ve DFL'ın "sağlık ve organizasyon konseptine" aykırı davrandıkları belirtildi.
Açıklamada, profesyonel futbolcuların saçlarını kestirmek zoruna kalabileceklerini, ancak bunun sağlık ve organizasyon konseptine uygun olması gerektiği vurgulandı.
Para cezasının miktarı hakkında bilgi verilmezken, futbolcuların 5 gün içinde bu cezaya itiraz etme hakkına sahip oldukları belirtildi.
Açıklamada, bu konuda bir kusuru bulunmayan kulübe yönelik ceza verilmediği kaydedildi.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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