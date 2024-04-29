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1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? | 1 Mayıs nedir, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından gözler 1 Mayıs'a çevirildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kamu kuruluşları ve özel sektör için resmi tatil mi sayılıyor? gibi sorgular sık sık yapılıyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 08:00
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1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? | 1 Mayıs nedir, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? - Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs heyecanına kısa süre kaldı. Her yıl kutlanan 1 Mayıs, bu yıl da kutlanacak. Birçok kişi arama motorlarında 1 Mayıs resmi tatil mi?, 1 Mayıs'ta banka, ptt, vergi dairesi gibi kurumlar açık mı? Okullar tatil mi? İşte tüm detaylar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2024 tarihinde Emek ve Dayanışma günü olarak da bilinen işçi bayramı, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinden dolayı, okullar tatil olacak. Öğrenciler hafta sonu tatili ile 1 Mayıs'ı birleştirecek. Yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri (29-30-1 Mayıs) okullar tatil olacak.

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, resmi tatil olduğu için bankalar çalışmayacak.

1 MAYIS NEDİR, NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

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