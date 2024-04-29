Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 09:30
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Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fatih Karagümrük ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 29 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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