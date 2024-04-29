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1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2024? | 1 Mayıs üniversitelerde ders var mı, tatil mi?

1 Mayıs, tüm dünyada işçi bayramı olarak kutlanan, emek ve alınterinin kutlandığı bir bayram olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde bugüne ilişkin ilk resmi kutlamalar 1923 yılında yapılmış, 2008 yılından itibaren ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edilmiştir. Milli bayramlardan birisi olan 1 Mayıs günü resmi tatil olup olmadığı ise herkes tarafından merak ediliyor. Peki 1 Mayıs üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 08:00
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1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2024? | 1 Mayıs üniversitelerde ders var mı, tatil mi?

1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? | 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmaya başlanmasının ardından 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. Bunun üzerine milli bayramlar arasında yer alan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda üniversitelerin tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki 1 Mayıs üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, işçi bayramında üniversiteler kapalı mı? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Türkiye'nin yanı sıra aşağıda sıralanan ülkelerde de 1 Mayıs günü resmi tatil olarak kutlanmaktadır:

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Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Peru, Uruguay, Venezuela, Çin, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Rusya, Kazakistan.

1 MAYIS 2024 İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER, ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan bu tarihte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler kapalıdır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da hizmet dışı olduğu 1 Mayıs günü, özel sektör çalışanlarının izin kullanmaması halinde bu kişilere iki katı mesai ücreti ödenmesi zorunludur.

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