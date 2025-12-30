Galatasaray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek "Gazze'ye Destek" yürüyüşüne ilişkin Galatasaray ve Trabzonspor'dan yeni bir paylaşım geldi. Kamera karşısına geçen Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan, kulüplerinin resmi kanalları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile taraftarlarını Filistin'e destek olmaya çağırdı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Gazze'de yaşananlar, insanlığın bir vicdan sınavıdır. Bu sessizliğe alışmayacağız. Zulme karşı omuz omuza, insanlık için aynı safta buluşuyoruz. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde, mazlumun sesi olmak için oradayız." sözleri ile taraftarlarına seslendi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise "Ateşkes dediler ama Gazze'de sabahlar hala bombalarla doğuyor. Bu bir yürüyüş değil, bu bir duruş. Trabzonspor camiası olarak zulmün karşısında, mazlumun yanındayız." ifadelerinde bulundu.

İŞTE G.SARAY VE TRABZONSPOR'UN FİLİSTİN ÇAĞRISI