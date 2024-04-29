BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Nisan Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig 20:00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor (beIN Sports 1)

LaLiga 22:00 Barcelona - Valencia (Exxen, S Sport, S Sport Plus)

Serie A 21:45 Genoa - Cagliari (Exxen, S Sport, S Sport Plus)

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