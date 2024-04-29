1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024? | 1 Mayıs ilkokul, ortaokul, lise okul var mı, tatil mi?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? | 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmaya başlanmasının ardından 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. Bunun üzerine milli bayramlar arasında yer alan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, işçi bayramında okullar kapalı mı? İlkokul, ortaokul, liseler tatil mi 1 Mayıs 2024? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Türkiye'nin yanı sıra aşağıda sıralanan ülkelerde de 1 Mayıs günü resmi tatil olarak kutlanmaktadır:

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Peru, Uruguay, Venezuela, Çin, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Rusya, Kazakistan.

1 MAYIS 2024 İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan bu tarihte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler kapalıdır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da hizmet dışı olduğu 1 Mayıs günü, özel sektör çalışanlarının izin kullanmaması halinde bu kişilere iki katı mesai ücreti ödenmesi zorunludur.