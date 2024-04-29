Genoa - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa - Cagliari maçı 29 Nisan Pazartesi günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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