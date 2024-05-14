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Taş Kağıt Makas 11. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Taş Kağıt Makas 11. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 01:06 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 01:20
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Taş Kağıt Makas 11. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 11. bölümü ile ekrana geldi. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edileceği dizinin 11. bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 11. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 11. BÖLÜM ÖZETİ

Azad'ı ikna etmeyi başaran Umut, sonunda babası için yeniden yargılamanın önünü açar. İlk duruşma yaklaşırken, davadaki en önemli kozu olan Azad'ı Emirkıranlar'dan saklamak zorundadır.

Yeniden yargılama haberi, Emirkıranlar'ın tüm gündemini alt üst eder. Hem Azad'ın ihaneti hem de Rüya'nın gerçekleri öğrenmesi, Emirkıran ailesinin içinde çözülmelerin başlamasına sebep olur. Fecir, bir an önce Azad'ı bulmak zorundadır.

Geçmişteki kazanın izini sürmeye devam eden Harun Yakar, o günleri aydınlatabilmek için Umut'a ihtiyaç duyar. Yıllar sonra yolları kesişen ikili, yeni bir anlaşma yaparlar.

Yeniden yargılamanın ilk duruşması yaklaşırken, iki taraf için de zaman daralmaya başlar. Umut ilk duruşmada istediğini alabilecek midir?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 11. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS 11. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

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