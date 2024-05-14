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KPSS son başvuru tarihi ve saati 2024 | KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT son başvuru tarihi ne zaman? Saat kaçta bitiyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans ve lisans düzeylerinde belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Her yıl memur omak isteyen milyonlarca aday KPSS'ye giriyor. ÖSYM KPSS 2024 sınav tarihleri ise geçtiğimiz aylarda netleşti. 2024 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT son başvuru tarihi ne zaman? Saat kaçta bitiyor? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 02:30 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 02:50
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KPSS son başvuru tarihi ve saati 2024 | KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT son başvuru tarihi ne zaman? Saat kaçta bitiyor?

ÖSYM tarafından her yıl belirlenen KPSS sınav tarihleri bu yıl için de netleşti. Sınava girecek olan adayların ise öncesinde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. KPSS lisans başvuruları için son başvuru tarihi merak ediliyor. 2KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT son başvuru tarihi ne zaman? Saat kaçta bitiyor? sorusunun yanıtı haberimizde...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans oturumları her yıl düzenlenirken, KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları ise 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. 2024 yılı içerisinde EKPSS sınavı da organize edilecek. ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekilde:

KPSS Lisans başvuruları; 03.05.2024-15.05.2024

KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024--02.07.2024

KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024-30.07.2024

DHBT başvuruları ise 09.08.2024-15.08.2024.

KPSS son başvuru tarihi ve saati 15 Mayıs 2024 saat 23.59 olarak belirlendi. Bu tarihten önce başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024

  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
  • KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alanilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024

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