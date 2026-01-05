CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 KYK burs zammı, milyonlarca üniversite öğrencisinin gündemindeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından verilecek resmi açıklama merakla beklenirken, öğrenciler özellikle Ocak ayında yapılacak KYK burs ödemelerinin zamlı olup olmayacağını araştırıyor. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan artışların ardından gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne çevrildi.

KYK burs zammı ne zaman açıklanacak? Bu ay burslar zamlı mı yatacak?

2026 yılının ilk günleriyle birlikte KYK burs ve kredi zammı konusu yeniden gündeme geldi. Milyonlarca üniversite öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya kilitlenmiş durumda. Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan artışların ardından, KYK burslarının da güncellenip güncellenmeyeceği merak ediliyor. Ocak ayı KYK burs ödemeleri her ay olduğu gibi ayın 6'sında yapılacak. Ancak zam kararının henüz açıklanmamış olması, bu ayki ödemelerin mevcut tutar üzerinden yatabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Uzmanlar, zam kararının Ocak ayı içerisinde açıklanması halinde, öğrencilere geriye dönük fark ödemesi yapılabileceğini belirtiyor. 2026 KYK burs zammına ilişkin net rakamlar, GSB'nin yapacağı resmi duyuru ile kesinlik kazanacak. Peki, KYK burs zammı ne zaman açıklanacak? Bu ay burslar zamlı mı yatacak?

KYK BURSLARINA ZAM YAPILACAK MI? 2026 KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi zammına ilişkin gelişmeler, milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2026 yılı için burslara artış sinyali verdi. Bakan Bak, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira burs veriyoruz. Bu yıl Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu olacak ve bunu yakın zamanda açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs sağlıyoruz." Bu açıklama, KYK burslarına 2026 yılında zam yapılacağına dair beklentileri güçlendirdi.

2026 KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi tutarları ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin TL olarak belirlenmişti. 2026 yılına ilişkin burs ve kredi ücretlerinin ise her yıl olduğu gibi Ocak ayında güncellenmesi bekleniyor. KYK burs ve kredi zamları, geçmiş yıllarda genellikle Ocak ayının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi öngörülüyor.

KYK BURSU ŞU AN NE KADAR? (2025 GÜNCEL TUTARLAR)

2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi ödemeleri şu şekilde uygulanıyor:

Lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

Yapılacak resmi açıklamanın ardından, 2026 yılı Ocak ayından itibaren burs ve kredilerin tüm öğrencilere zamlı olarak ödenmesi bekleniyor.

