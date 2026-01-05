Gaziantep hava durumu 5 Ocak! Galatasaray-Trabzonspor maçı hava durumu

Turkcell Süper Kupa yarı finali için Gaziantep Stadyumu'nda sahaya çıkacak Galatasaray ile Trabzonspor'u soğuk ve karlı bir hava karşıladı. 5 Ocak Pazartesi Gaziantep hava durumu hem bölge halkının hem de futbolseverlerin gündeminde yer alırken, "Galatasaray-Trabzonspor maçında hava durumu nasıl olacak?" sorusu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı Gaziantep hava durumu tahminlerini haberimizde bulabilirsiniz...

GAZİANTEP HAVA DURUMU 5 OCAK 2026 PAZARTESİ

5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep'te parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Meteroloji tarafından paylaşılan verilere göre, Gaziantep'teki hissedilen hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. İşte, 5 Ocak Pazartesi Gaziantep hava durumu:

15.00-18.00: 2°C / 2°C (Parçalı Bulutlu)

18.00-21.00: 1°C / 1°C (Parçalı Bulutlu)

21.00-24.00: 0°C / -3°C (Parçalı Bulutlu)

24.00-03.00 (Salı): -2°C / -5°C (Parçalı Bulutlu)

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK?

Gaziantep Stadyumu'nda 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak Galatasaray-Trabzonspor maçında hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre, saat 21.00 ile 24.00 arasında parçalı bulutlu olması beklenen hava durumunun -1°C ile -4°C arasında değişeceği ifade ediliyor.