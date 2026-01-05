Gaziantep hava durumu 5 Ocak! Galatasaray-Trabzonspor maçı hava durumu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanan Galatasaray ile Trabzonspor'u, şehirde karlı bir hava karşıladı. 5 Ocak Pazartesi Gaziantep hava durumu hem vatandaşlar hem de futbolseverler tarafından merak edilirken, "Galatasaray-Trabzonspor maçında hava nasıl olacak?" sorusu gündem olmayı sürdürüyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Gaziantep hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 15:59
Turkcell Süper Kupa yarı finali için Gaziantep Stadyumu'nda sahaya çıkacak Galatasaray ile Trabzonspor'u soğuk ve karlı bir hava karşıladı. 5 Ocak Pazartesi Gaziantep hava durumu hem bölge halkının hem de futbolseverlerin gündeminde yer alırken, "Galatasaray-Trabzonspor maçında hava durumu nasıl olacak?" sorusu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı Gaziantep hava durumu tahminlerini haberimizde bulabilirsiniz...

Gaziantep hava durumu 5 Ocak 2026 Pazartesi

GAZİANTEP HAVA DURUMU 5 OCAK 2026 PAZARTESİ

5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep'te parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Meteroloji tarafından paylaşılan verilere göre, Gaziantep'teki hissedilen hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. İşte, 5 Ocak Pazartesi Gaziantep hava durumu:

Gaziantep Meteoroloji

15.00-18.00: 2°C / 2°C (Parçalı Bulutlu)

18.00-21.00: 1°C / 1°C (Parçalı Bulutlu)

21.00-24.00: 0°C / -3°C (Parçalı Bulutlu)

24.00-03.00 (Salı): -2°C / -5°C (Parçalı Bulutlu)

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK?

Gaziantep Stadyumu'nda 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak Galatasaray-Trabzonspor maçında hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre, saat 21.00 ile 24.00 arasında parçalı bulutlu olması beklenen hava durumunun -1°C ile -4°C arasında değişeceği ifade ediliyor.

Galatasaray-Trabzonspor maçı hava durumu

