CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Malatya'da deprem oldu! Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD deprem

Malatya'da deprem oldu! Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD deprem

AFAD, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17.52'de Malatya'da deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, vatandaşlar "Malatya'da deprem mi oldu?", "Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Hangi iller hissetti?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle Malatya deprem verileri incelenmeye devam ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 18:13 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 18:18
Malatya'da deprem oldu! Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD deprem

AFAD, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17.52'de Malatya'da deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar deprem büyüklüğü ve etkilenen bölgeler hakkında bilgi almaya başladı. Malatya merkezli deprem sonrası sosyal medyada "Malatya'da deprem mi oldu?", "Kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Hangi iller etkilendi?" soruları gündem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem verileri an be an güncellenirken, Malatya deprem detayları haberimizde...

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17.52'de Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının merkez üssü Battalgazi olarak açıklanırken, 8.94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ MALATYA DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan Malatya deprem verileri şöyle:

ASpor CANLI YAYIN

Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok
G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
AK Parti’den İran saldırılarına net mesaj: Diplomasi sürerken yapılan saldırı kabul edilemez
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den açıklama! O isim 4 hafta yok
İşte Fırtına'nın Başakşehir kafilesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi başladı Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi başladı 17:16
G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok 16:34
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar! Gençlerbirliği'nde hazırlıklar! 16:33
Arsenal'dan tarihi rekor! Arsenal'dan tarihi rekor! 16:23
Trabzonspor, İstanbul’a hareket etti! Trabzonspor, İstanbul’a hareket etti! 16:17
Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok 16:00
Daha Eski
Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı! Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı! 15:52
Milli Basketbol Takımı'na yeni sponsor! Milli Basketbol Takımı'na yeni sponsor! 15:40
Arsenal liderliğini korudu! Arsenal liderliğini korudu! 15:17
İşte Fırtına'nın Başakşehir kafilesi! İşte Fırtına'nın Başakşehir kafilesi! 15:14
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 15:06
Alperen Şengün'ün favori yemekleri! Alperen Şengün'ün favori yemekleri! 15:03