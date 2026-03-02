Malatya'da deprem oldu! Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD deprem

AFAD, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17.52'de Malatya'da deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar deprem büyüklüğü ve etkilenen bölgeler hakkında bilgi almaya başladı. Malatya merkezli deprem sonrası sosyal medyada "Malatya'da deprem mi oldu?", "Kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Hangi iller etkilendi?" soruları gündem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem verileri an be an güncellenirken, Malatya deprem detayları haberimizde...

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17.52'de Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının merkez üssü Battalgazi olarak açıklanırken, 8.94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ MALATYA DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan Malatya deprem verileri şöyle: