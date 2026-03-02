Cennetin Çocukları bugün neden yok? Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman?
TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, diziseverler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Her pazartesi ekranlara gelen yapım 2 Mart günü TRT 1 yayın akışında yer almayınca takipçileri, "Cennetin Çocukları bugün var mı?" ve "Cennetin Çocukları bu akşam neden yok?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Peki, Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 20:53
CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
İzleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Cennetin Çocukları 24. bölüm 9 Mart 2026 Pazartesi günü olacak. Milli mücadele dolayısıyla bir hafta ara verilen Cennetin Çocukları yeni bölümü, TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 MART 2026 PAZARTESİ
2 Mart 2026 Pazartesi TRT 1 yayın akışı şöyle:
07.08 İstiklal Marşı
07.10 Kalk Gidelim
08.50 Adını Sen Koy
10.00 Kur'an'ın Mesajı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
13.50 Vefa Sultan
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.15 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Özel
21.00 Türkiye-Sırbistan | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23.00 Vefa Sultan
01.40 Gönül Dağı
02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.40 Sahur Bereketi
06.10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
CENNETİN ÇOCUKLARI SON BÖLÜM ÖZETİ
Ramazan ayının gelişiyle birlikte Arafköy'ü tatlı bir telaş sarmıştır. Kasabalı nasıl hazırlıklar yapacaktır? Arafköy'de Ramazan nasıl geçecektir?
Adem ve Sezen, evleri olmadığını ailesinden gizlemiştir ancak bu, sonsuza kadar saklayabilecekleri bir sır değildir. Nereye kadar bunu gizleyebileceklerdir?
Bayram ve Esmeray kaçmış, Aytekin ise peşlerine düşmüştür. İkili, Aytekin'den kaçabilecek midir? Bu maceranın sonu nereye varacaktır?
