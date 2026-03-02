Cennetin Çocukları bugün neden yok? Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, diziseverler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Her pazartesi ekranlara gelen yapım 2 Mart günü TRT 1 yayın akışında yer almayınca takipçileri, "Cennetin Çocukları bugün var mı?" ve "Cennetin Çocukları bu akşam neden yok?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Peki, Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 20:53
TRT 1 ekranlarında her pazartesi izleyiciyle buluşan Cennetin Çocukları, kitlesi tarafından yakından takip ediliyor. Ancak 2 Mart tarihli yayın akışında dizinin yer almaması, izleyiciler arasında soru işaretlerine yol açtı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi "Cennetin Çocukları bugün var mı?" ve "Cennetin Çocukları bu akşam neden yok?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cennetin Çocukları yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...

CENNETİN ÇOCUKLARI BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Cennetin Çocukları yeni bölümü, 2 Mart Pazartesi günü ekranlarda olmayacak. Dizinin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, TRT 1 yayın akışı ise incelenmeye devam ediyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI BUGÜN NEDEN YOK?

2 Mart Pazartesi günü Türkiye-Sırbistan FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri maçı canlı yayınlanacağı için Cennetin Çocukları yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek.

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İzleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Cennetin Çocukları 24. bölüm 9 Mart 2026 Pazartesi günü olacak. Milli mücadele dolayısıyla bir hafta ara verilen Cennetin Çocukları yeni bölümü, TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 MART 2026 PAZARTESİ

2 Mart 2026 Pazartesi TRT 1 yayın akışı şöyle:

07.08 İstiklal Marşı

07.10 Kalk Gidelim

08.50 Adını Sen Koy

10.00 Kur'an'ın Mesajı

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

13.50 Vefa Sultan

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.15 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Özel

21.00 Türkiye-Sırbistan | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23.00 Vefa Sultan

01.40 Gönül Dağı

02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.40 Sahur Bereketi

06.10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

CENNETİN ÇOCUKLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Arafköy'ü tatlı bir telaş sarmıştır. Kasabalı nasıl hazırlıklar yapacaktır? Arafköy'de Ramazan nasıl geçecektir?

Adem ve Sezen, evleri olmadığını ailesinden gizlemiştir ancak bu, sonsuza kadar saklayabilecekleri bir sır değildir. Nereye kadar bunu gizleyebileceklerdir?

Bayram ve Esmeray kaçmış, Aytekin ise peşlerine düşmüştür. İkili, Aytekin'den kaçabilecek midir? Bu maceranın sonu nereye varacaktır?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
