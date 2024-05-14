Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 14 MAYIS Salı

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 14 MAYIS Salı

Survivor All Star 2024, 14 Mayıs Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 14 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 14 Mayıs Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 00:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 01:20
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 14 MAYIS Salı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 14 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 14 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 14 Mayıs Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı MAVİ TAKIM kazandı.

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