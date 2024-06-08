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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 8 Haziran Cumartesi

Survivor All Star 2024, 8 Haziran Cumartesi günü bireysel dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 8 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 8 Haziran Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 23:42 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 01:14
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 8 Haziran Cumartesi

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 8 Haziran Cumartesi günü bireysek dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 8 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 8 HAZİRAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 8 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim OGEDAY oldu.

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