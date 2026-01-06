Beşiktaş'ın sol bekte 1 numaralı hedefi Nuno Tavares!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Jaouen Hadjam’ın milli takımda yaşadığı sakatlık planları bozdu, Lucas Piton’un sağlık durumu soru işareti yarattı. Lazio’nun yeşil ışık yakmaya yaklaşmasıyla Nuno Tavares, Beşiktaş’ın sol bekte bir numaralı hedefi oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Siyah-beyazlılar sol bek konusunda Jaouen Hadjam ile bir süredir ciddi şekilde ilgileniyordu. Ancak 22 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda ayağından sakatlık yaşadı. Hadjam ile ilgili alınan bilgilere göre sakatlığı 1.5-2 ay kadar sürecek. Bu durum Beşiktaş'ın hedeflerini değiştirdi.

SOUZA'DAN OLUMLU BİLGİ GELDİ ANCAK...

Vasco da Gama'dan Lucas Piton içinse sağlık raporları alındı ve inceleniyor. 25 yaşındaki bek, 1 ay süren diz sakatlığını atlattı, antrenmanlara başladı. Piton için Vasco da Gama'da da oynayan Josef de Souza'dan bilgi alındı. Souza olumlu referanslar verdi ancak soru işaretleri kalkmadı.

'ÖNCE YERİNİ DOLDURMALIYIZ'

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, takımın seviyesini artıracak en iyi seçeneği arıyor. Bu doğrultuda Lazio'dan Nuno Tavares'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, İtalyan ekibiyle görüşmeyi gerçekleştirdi. Lazio'nun yazın 5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu, sadece 10 müsabakada 533 dakika sahada kaldı. Son 4 maçta hiç süre bulamayan Tavares için Lazio yeşil ışık yaktı. Ancak İtalyan kulübü, "Önce yerini doldurmamız gerekiyor" dedi. Kartal şimdi Lazio'nun hamlesini bekliyor.

SON DAKİKA
