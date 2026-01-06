CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Lookman çıkarması! Teklif edilecek rakam…

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Lookman çıkarması! Teklif edilecek rakam…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için tüm şartları zorluyor. Yönetim bu hafta Atalanta ile masaya oturup transferi noktalamayı hedefliyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Lookman çıkarması! Teklif edilecek rakam…

Transferde pencereyi Musaba ile açan Fenerbahçe, gerekli takviyeleri bir an önce yapıp takımı hazır hale getirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, birbirinden önemli isimlerle temas halinde ancak öncelik listenin ilk sırasında yer alan Ademola Lookman...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Lookman çıkarması! Teklif edilecek rakam…

G.Saray'ın da ilgilendiği Nijeryalı için Fenerbahçe, tüm imkanlarını seferber etme kararı aldı. Yönetici Ertan Torunoğulları, bu hafta içinde İtalya'ya gidecek ve Atalanta ile masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Lookman çıkarması! Teklif edilecek rakam…

DİREKT İSTANBUL'A GELECEK
Torunoğulları'na bu transferde sportif direktör Devin Özek eşlik edecek. İkili Atalanta'nın 40 milyon euro bonservis inadını kırıp, 30 milyon euro artı bonuslar içeren teklifi kabul ettirmeye çalışacak ve hafta sonuna kadar bu transferi noktalayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Lookman çıkarması! Teklif edilecek rakam…

Lookman'ın menajeri de bu görüşmelerde yer alacak. Anlaşma sağlanması halinde Lookman, Afrika Kupası'ndan direkt İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imzayı atacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Lookman çıkarması! Teklif edilecek rakam…

BU SEZON 16 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Serie A'da 11, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 olmak üzere toplamda 16 maça çıkan Lookman, 1153 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan Nijeryalı, 1 kez de asist yaptı.

REKLAM-IDEFIX
G.Saray'a Uruguaylı orta saha! Torreira o ismi ikna etti
DİĞER
Victor Osimhen ile Ademola Lookman tartıştı! Maça devam etmedi
Nicolas Maduro hakim karşısına çıktı: "Ben bir savaş esiriyim"
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
Guendouzi için dev transfer pazarlığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! 00:59
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
Osimhen'den Lookman'a sert tepki! Osimhen'den Lookman'a sert tepki! 00:49
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! 00:49
Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar 00:49
Daha Eski
G.Saray'dan Frattesi hamlesi! G.Saray'dan Frattesi hamlesi! 00:49
Kartal'dan sol bek operasyonu! Kartal'dan sol bek operasyonu! 00:49
G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... 00:48
G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! 00:48
İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! 00:48
Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde sürpriz rakip! Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde sürpriz rakip! 00:48