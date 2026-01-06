TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Lookman çıkarması! Teklif edilecek rakam…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Transferde pencereyi Musaba ile açan Fenerbahçe, gerekli takviyeleri bir an önce yapıp takımı hazır hale getirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, birbirinden önemli isimlerle temas halinde ancak öncelik listenin ilk sırasında yer alan Ademola Lookman...

G.Saray'ın da ilgilendiği Nijeryalı için Fenerbahçe, tüm imkanlarını seferber etme kararı aldı. Yönetici Ertan Torunoğulları, bu hafta içinde İtalya'ya gidecek ve Atalanta ile masaya oturacak.