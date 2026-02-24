Galatasaray'a transferde Kessie müjdesi! Singo...

Ara transfer döneminde orta sahaya geleceğe yönelik bir hamle yaparak Nhaga ile anlaşan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda ise bu bölgeye doğrudan ilk 11'i zorlayacak iki isim almak istiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun ismi gündemden düşmezken, sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde de ismi geçen Franck Kessie için temaslarını sıklaştırdı. Suudi ekibi Al Ahli forması giyen 29 yaşındaki orta saha için şimdiden harekete geçildi.

Bunun sebebi ise Fildişili orta saha oyuncusunun haziran ayında sözleşmesinin bitecek olması. FIFA kurallarına göre istediği takımla görüşme şansına sahip olan Kessie, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. 2023 yılında Barcelona'dan Al Ahli'nin yolunu tutan yıldız isim, uzatma görüşmelerinde bulunmamıştı.