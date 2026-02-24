CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde Kessie müjdesi! Singo...

Galatasaray'a transferde Kessie müjdesi! Singo...

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılara son olarak gündemlerinde yer alan Fildişili yıldız Franck Kessie'den müjdeli haber geldi. Transferdeki Wilfried Singo detayı ise dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
Galatasaray'a transferde Kessie müjdesi! Singo...

Ara transfer döneminde orta sahaya geleceğe yönelik bir hamle yaparak Nhaga ile anlaşan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda ise bu bölgeye doğrudan ilk 11'i zorlayacak iki isim almak istiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun ismi gündemden düşmezken, sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde de ismi geçen Franck Kessie için temaslarını sıklaştırdı. Suudi ekibi Al Ahli forması giyen 29 yaşındaki orta saha için şimdiden harekete geçildi.

Galatasaray'a transferde Kessie müjdesi! Singo...

Bunun sebebi ise Fildişili orta saha oyuncusunun haziran ayında sözleşmesinin bitecek olması. FIFA kurallarına göre istediği takımla görüşme şansına sahip olan Kessie, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. 2023 yılında Barcelona'dan Al Ahli'nin yolunu tutan yıldız isim, uzatma görüşmelerinde bulunmamıştı.

Galatasaray'a transferde Kessie müjdesi! Singo...

Bunun üzerine yönetim harekete geçerek, tıpkı Sane'de olduğu gibi elini çabuk tutup bedelsiz olarak Kessie'yi kadrosuna katmaya çalışıyor.

Galatasaray'a transferde Kessie müjdesi! Singo...

WILFRIED SİNGO'NUN VATANDAŞI

Franck Kessie, Galatasaraylı Wilfried Singo'nun da Fildişi Sahilleri Milli Takımı'ndan arkadaşı.

Galatasaray'a transferde Kessie müjdesi! Singo...

Sakatlığı nedeniyle Afrika Uluslar Kupası'na gidemeyen Singo, Kessie ile Galatasaray hakkında yüz yüze konuşma şansı bulamamıştı.

Galatasaray'a transferde Kessie müjdesi! Singo...

Ancak yönetim bu konuda bir talepte bulunursa, Singo yardıma hazır olduğunu iletti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
F.Bahçe evinde berabere kaldı!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Uyuşturucu partilerinin torbacısı CİO'nun kimliği ortaya çıktı: Gürkan Kahramanoğlu için kırmızı bülten talebi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
Tedesco: Golü de bulduk ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! 01:09
G.Saray'dan flaş paylaşım: Hangisi ofsayt? G.Saray'dan flaş paylaşım: Hangisi ofsayt? 01:09
Tedesco: Golü de bulduk ama... Tedesco: Golü de bulduk ama... 01:09
G.Saraylı futbolculardan F.Bahçe'ye gönderme! G.Saraylı futbolculardan F.Bahçe'ye gönderme! 01:09
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor! G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor! 01:08
Talisca'dan korkutan görüntü! Maç sonu... Talisca'dan korkutan görüntü! Maç sonu... 01:08
Daha Eski
G.Saray'da hayrete düşüren gerçek! G.Saray'da hayrete düşüren gerçek! 01:08
Spalletti için flaş iddia! G.Saray maçında... Spalletti için flaş iddia! G.Saray maçında... 01:08
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 01:08
G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! 01:08
Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! 01:08
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:08