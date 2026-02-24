Galatasaray'a transferde Kessie müjdesi! Singo...
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılara son olarak gündemlerinde yer alan Fildişili yıldız Franck Kessie'den müjdeli haber geldi. Transferdeki Wilfried Singo detayı ise dikkat çekti.
WILFRIED SİNGO'NUN VATANDAŞI
Franck Kessie, Galatasaraylı Wilfried Singo'nun da Fildişi Sahilleri Milli Takımı'ndan arkadaşı.
Sakatlığı nedeniyle Afrika Uluslar Kupası'na gidemeyen Singo, Kessie ile Galatasaray hakkında yüz yüze konuşma şansı bulamamıştı.
Ancak yönetim bu konuda bir talepte bulunursa, Singo yardıma hazır olduğunu iletti.
