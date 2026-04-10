Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın forma göğüs sponsoru, 2028-2029 sezonu sonuna kadar Beko olacak

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı forma göğüs sponsorluğu için Beko ile süren anlaşmanın 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 19:19
Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı forma göğüs sponsorluğu için Beko ile süren anlaşmanın 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen ve siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama AŞ arasında, Profesyonel Futbol A Takımı forma sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 Türk lirası+KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."

Siyah-beyazlı kulüp, 2024 yılının şubat ayında yaptığı açıklamada, futbol A takımı forma göğüs sponsorluğu için Beko ile 2024-2025 sezonundan itibaren başlamak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

"Transferdeki önceliğim..."
Beşiktaş-Antalyaspor | CANLI
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD ve İran arasındaki müzakereler için gözler Pakistan'da
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'de kırmızı alarm! 8 oyuncu...
Sergen Yalçın: "Yeni sezonun planlaması başladı" Sergen Yalçın: "Yeni sezonun planlaması başladı" 19:29
Beşiktaş'ın forma göğüs sponsoru Beko olacak Beşiktaş'ın forma göğüs sponsoru Beko olacak 19:19
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 18:53
PFDK sevkleri açıklandı! 4 Süper Lig kulübü... PFDK sevkleri açıklandı! 4 Süper Lig kulübü... 18:29
Juve'de Spalletti için flaş karar! Juve'de Spalletti için flaş karar! 16:25
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 16:17
Daha Eski
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 16:10
Trabzonspor'a Onuachu şoku! Trabzonspor'a Onuachu şoku! 16:04
F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! 16:00
Skriniar'a soygun şoku! Skriniar'a soygun şoku! 15:51
F.Bahçe'de kırmızı alarm! 8 oyuncu... F.Bahçe'de kırmızı alarm! 8 oyuncu... 15:39
Başkan Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken sözler! Başkan Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken sözler! 15:17