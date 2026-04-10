Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Yeni sezonun planlaması başladı"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 19:29 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 19:36
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Sergen Yalçın: "Hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta şampiyon olduk. Çok değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz, çok iyi bir insandı. Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Futbol dünyası çok önemli bir insanı kaybetti. Çok iyi bir insandı. Bana çok sahip çıktı, baba gibi davrandı. Önemli bir değeri kaybettik. Hayat bir yerde bitiyor, herkes için bitecek."

"İç sahada oynayacağız. Kendi taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Bazı oyuncularımızın ufak tefek sorunları var, çok riske etmek istemedik ama oyunun devamında kullanabiliriz. Önümüzdeki sezonun planlamasına başlayacağız yavaş yavaş. Bunun için bazı oyuncuları görmemiz gerekiyor. Bazen farklı oyuncuları görebiliriz. 2-3 oyuncunun ufak tefek sorunları vardı bu maçta dediğim gibi o yüzden riske etmek istemedik."

Beşiktaş-Antalyaspor | CANLI
"Transferdeki önceliğim..."
